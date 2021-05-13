В Тюменской области пройдет конкурс «Лучший работник учреждения социального обслуживания по работе с семьей и детьми»

В Тюменской области стартовал конкурс «Лучший работник учреждения социального обслуживания по работе с семьей и детьми». Лучшие будут выбраны в восьми номинациях, а награждение победителей будет приурочено ко Дню социального работника, который отмечается 8 июня.

«Специалисты смогут продемонстрировать уровень профессиональных навыков, поделиться опытом и стать лучшими в своем деле. Конкурс был учрежден в 2015 году по инициативе департамента социального развития Тюменской области», - отметили в пресс-службе департамента.

Конкурс проводится в номинациях: «Лучший инспектор по охране детства», «Лучший специалист по работе с семьей и детьми», «Лучший психолог», «Лучший педагог социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних», специальная премия - «Лучшее учреждение социального обслуживания».

Прием заявок осуществляется до 20 мая на электронную почту kadr72@inbox.ru.