Борьба за звание лучшего каменщика региона пройдет в Тюмени

В Тюмени пройдет федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа по номинации «Лучший каменщик». За высокое звание сразятся работники и студенты из ХМАО-Югры и ЯНАО, Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей.

Мероприятие состоится 19 мая. Координатором конкурса выступает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

«Тюменская область в числе других субъектов УФО ежегодно принимает активное участие в конкурсе. Начиная с 2012 года в отборочных этапах конкурса приняли участие свыше трехсот учащихся образовательных организаций и 4000 работников ведущих отраслей экономики Тюменской области. Представители Тюменской области стабильно подтверждают высокий уровень профессионализма, занимая призовые места в финалах конкурса. Желаем всем участникам конкурса удачи, уверенности в своих силах и новых профессиональных побед», - отметили в пресс-службе департамента.

В этом году Тюменскую область представляют каменщики: Шумков Александр Игоревич (ООО «Северинвест»); Лепихин Аркадий Аркадьевич (ИП Бакин Валерий Кузьмич (подрядчик «ИНКО и К»); Казаринов Николай Сергеевич (филиал АО «Мостострой-11» «Строительное управление»). Свои знания и умения также покажут студенты тюменских образовательных организаций: Менщиков Вадим Николаевич (ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»); Абаджян Мартин Артурович (ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства»); Смирнов Павел Владимирович (ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж»).