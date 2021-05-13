После трагедии в Казани в школах Тюмени усилят меры безопасности. У учебных заведений планируют установить противотаранные и противоразгонные устройства, сообщается в официальном паблике Тюменской области во «ВКонтакте».

«У школ Тюмени установят контрольно-пропускные пункты, противотаранные и противоразгонные устройства. Такое решение власти города приняли после трагедии в Казани. Кроме того, с работниками учреждений и сотрудниками ЧОП проведут антитеррористический инструктаж, усилят контроль за транспортными средствами, а пункты охраны проверят на наличие тревожной кнопки», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что губернатор Тюменской области Александр Моор одним из первых глав регионов выразил соболезнования и готовность оказать помощь Республике Татарстан.

«Жители Тюменской области потрясены трагическими событиями в школе № 175 города Казани. Это немыслимо, когда гибнут дети. Вдвойне страшно, что это произошло в учебном заведении во время уроков. Поражает циничность преступников при выборе объекта для нападения. Эту трагедию жители Тюменской области воспринимают как личную. У наших регионов давние, теплые дружеские отношения. Тюменская область готова оказать братской Республике Татарстан любую помощь», - написал губернатор на личной странице в соцсетях 11 мая.

Уже тогда Александр Моор призвал принять все меры, чтобы не допустить повторения подобных трагедий.