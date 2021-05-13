Из Сургута открывают рейсы в Челябинск и Набережные Челны

Авиакомпания Red Wings открывает рейсы из Сургута в Челябинск и Набережные Челны. Полеты начнут выполнять с 28 мая по пятницам на самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

«Полеты Red Wings по обоим направлениям субсидируются из федерального бюджета и региональными правительствами, что позволяет установить более доступные для пассажиров цены на билеты», - сообщает пресс-служба сургутской авиагавани.

Вылет рейса из Сургута в Набережные Челны будет осуществляться в 16.30, из Набережных челнов – в 17.40. Время в полете составит около двух с половиной часов часов. Вылет прямого рейса из Челябинска в Сургут будет осуществляться в 13.45, из Сургута – в 23.00, время в пути – около двух часов.