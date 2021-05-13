Рост цен на продукты первой необходимости происходит в России

О повышении цен на продукты первой необходимости заявила торговая сеть «Лента»: инициатива исходит от поставщиков, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, что в список товаров первой необходимости, утвержденный правительством России в 2010 году, входят мясо, рыба, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макароны, картофель. По словам директора по стратегии и развитию закупок «Ленты» Елены Москаленко, что цены именно на эти продукты «имеют тенденцию к росту».

Руководство торговой сети отмечает, что, получая от поставщиков уведомления о росте цен, компания старается инвестировать в цену за счет собственной маржи, — однако настаивает на том, что необходимы совместные усилия.