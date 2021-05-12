В муниципалитетах Тюменской области выбрали лучшие семьи

В Тюменской области подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2021». В Тюмени и Тюменской районе участие в нем приняла 31 семья.

«Конкурсные материалы семей, занявших первые места в каждой из номинаций, будут направлены на рассмотрение в областной оргкомитет регионального этапа, итоги которого будут подведены уже в конце мая. Всероссийский конкурс «Семья года» проводится по инициативе «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Координаторами Тюменского регионального этапа являются департамент социального развития Тюменской области и региональный центр «Семья». Семьи Тюменской области с 2016 года ежегодно принимают участие в конкурсе «Семья года», а также входят в число победителей на Всероссийском уровне», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона.

В номинации «Молодая семья» первое место заняли Петровы Павел Николаевич и Мария Валентиновна (г. Тюмень); в номинации «Многодетная семья» - Канаткин Михаил Олегович и Сарапулова Светлана Александровна (г. Тюмень); в номинации «Семья - хранитель традиций» - Никулины Николай Алексеевич и Любовь Тимофеевна (г. Тюмень); в номинации «Сельская семья» - Башировы Раиль Юсупович и Юлиана Радиковна (Тюменский район, Каскаринское МО).