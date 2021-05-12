Тюменцам раскроют секреты малоэтажного строительства

В пятницу, 14 мая, с 12.00 до 13.30 в Выставочном зале (г. Тюмень, ул. Севастопольская, 12, 2-й этаж) состоится бесплатный практический семинар «Ликбез по ИЖС: новеллы законодательства, покупка участка и строительство дома, возможности кредитования в 2021 году».

«Бесплатный практический семинар расскажет о последних новациях рынка и изменениях в законодательстве, а также специалисты подробно рассмотрят вопросы оформления загородной недвижимости, как правильно выбрать земельный участок под ИЖС: значимые характеристики; документы, необходимые при оформлении, на что следует обратить внимание при покупке готового объекта ИЖС, садового дома. Эксперты поделятся информацией об основных вопросах при подготовке к строительству дома, проконсультируют по действующим кредитным программам и расскажут из чего построить дом под Тюменью», - рассказали в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области.

Мероприятие организовано в рамках выставки «Ландшафтная архитектура. Малоэтажное домостроение», которую проводит АО «Тюменская ярмарка» с 12 по 16 мая.