Тюмень принимает чемпионат области по конному спорту

С 13 по 15 мая в Тюмени проходит чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту (выездка). Лучших определят среди взрослых, юношей, юниоров и детей.

«Это вид спорта, в котором создается впечатление самостоятельного выполнения лошадью некоего танца, скомбинированного из различных элементов с плавными переходами от одного действия к другому без очевидных команд всадника, - рассказали в пресс-службе департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. - Победители и призёры чемпионата и первенства Тюменской области определятся в каждой возрастной категории по наибольшей сумме процентов езд, включенных в программу соревнований. Награждение победителя и призеров каждой езды проводится сразу по окончании программы в пешем строю».

Соревнования проходят в КСК «Олимпия», 13 мая соревнования начнутся в 11.00, а 14 и 15 мая в 9.00. Всего заявилось порядка 40 спортивных пар (всадник и лошадь).