Ученые изучили ситуацию на Чернобыльской АЭС и пришли к пугающим выводам

Ученые сообщили об усилении ядерных реакций в некоторых частях пострадавшего от аварии реактора Чернобыльской АЭС, скрытых под саркофагом. Статья со ссылкой на ученого-химика Нила Хайятта из Университета Шеффилда (Великобритания) опубликована в научном журнале Science.

В материале утверждается, что количество нейтронов, свидетельствующих о реакции деления, растет медленно, а, значит, есть несколько лет, чтобы устранить угрозу.

Однако выводы Хайятта опровергли и в России, и на Украине. Так, на сайте Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН) опубликовано официальное сообщение, в котором утверждается: «Как для свежего, так и для отработанного ядерного топлива характерно наличие реакций деления с образованием нейтронов. Было всегда известно, что в любом хранилище ядерного топлива есть потоки нейтронов за счет спонтанного деления».

Специалисты РАН считают, что в статье попытались привлечь внимание к исследовательским работам, которые известны уже давно: «На основании статьи можно сделать выводы, что до теоретического перерастания ситуации к состоянию, требующего вмешательства, может пройти еще много лет».

На госпредприятии Украины «Чернобыльская АЭС» заявили, что угрозы возобновления цепной реакции деления нет. «За весь период наблюдений с начала установления Арки НБК в проектное положение превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось. В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления», — говорится в сообщении.