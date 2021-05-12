Россияне рассказали, какой доход необходим для счастья

В среднем гражданам России для счастья необходимо получать 173 тысячи рублей в месяц. Самыми высокими оказались запросы у москвичей – свое счастье они оценивают в 224 тысячи рублей в месяц. Самыми скромными оказались жители Оренбурга – им нужно всего 124 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики портала «Superjob».

В тройку лидеров по запросам вошли также Владивосток (200 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (190 тыс.руб.). Тюмень в этом списке расположилась на 14 месте. Ее жители оценивают счастье в 164 тысячи рублей. При этом аналитики отмечают, что мужское счастье на 30 процентов дороже женского. В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек из городов с населением более 500 тысяч. При этом в сравнении с результатами подобного опроса 2019 года, запросы горожан практические во всех субъектах России подросли.