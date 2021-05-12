В Госдуме хотят обсудить запрет на анонимность в интернете

Очередной запрет зреет в недрах Государственной Думы: после казанской трагедии спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил о готовности обсуждать соответствующие изменения в законодательстве ради борьбы с экстремизмом.

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — уверен Володин, о чем он написал в своем телеграм-канале.

Кроме того, Госдума уже на следующей неделе будет рассматривать законопроект, ужесточающий выдачу лицензий на оружие — в первую очередь, выдачу справок, которые позволяют его получать.

Напомним, что трагедия в Казани произошла накануне, 11 мая: в одну из местных школ пришел ее бывший выпускник — 19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу. В результате девять человек (восемь детей и одна учительница) погибли. 12 мая в Татарстане объявлен траур.