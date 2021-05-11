День предпринимателя-2021 посвятят развитию креативных индустрий

В Тюменском технопарке 21 мая состоится главное мероприятие регионального бизнеса «День предпринимателя-2021. Креативные индустрии». Событие организовано Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» при поддержке регионального правительства.

В этом году «День предпринимателя» посвящен развитию креативных индустрий. Кроме того, на мероприятии обсудят вопросы управления персоналом в современных условиях, привлечения инвестиций, внедрения цифровых решений для повышения производительности труда и так далее.

«К участию приглашаются все желающие. Пройти регистрацию и ознакомиться с подробной программой «Дня предпринимателя-2021. Креативные индустрии» можно на сайте тюменьфорум.рф Участие в мероприятии бесплатное», - сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области.