Тюменцы смогут привиться от коронавируса на ярмарке

Посетители ярмарки «Дача. Сад. Огород» смогут поставить прививку от коронавируса. Мобильный пункт вакцинации будет работать в Тюменском выставочном зале с 12 по 16 мая с 10:00 до 19:00, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

«Вакцинацию проводят медицинские сотрудники городской поликлиники, пациенты на месте пройдут предварительный осмотр специалистом. Процедура вакцинация занимает около 10-15 минут вместе с медицинским осмотром. Сразу после первой прививки врач назначит дату для второго этапа вакцинации через 21 день. Прививку можно поставить бесплатно в порядке живой очереди, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии)», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, перед тем, как получить прививку, пациент должен будет заполнить анкету.