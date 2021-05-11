В Тюменской области продолжают подключать к интернету ФАПы и учреждения культуры

В Тюменской области продолжается реализации национальной программы «Цифровая экономика» и федерального проекта «Информационная инфраструктура». В рамках этой работы до конца 2021 года к интернету подключат 430 социально значимых объектов.

«В основном объеме подключат 166 фельдшерско-акушерских пунктов, 87 учреждений культуры, 47 школ, одну организацию среднего профессионального образования, 64 участковых пункта полиции, 28 администраций сельских поселений, две пожарные части и один объект Росгвардии. В дополнительном объеме подключат 27 ФАПов и семь сельских администраций», - сообщили в пресс-службе департамента информатизации региона.

В 2020 году план подключения был выполнен на 100 процентов – к интернету подключили 439 объектов. За весь срок реализации программы, начиная с 2019 года, интернет появится в более чем 900 социально значимых объектов.