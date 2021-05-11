Тюменский Многопрофильный консультативно-диагностический центр вернулся к «доковидному» режиму работы

Многопрофильный консультативно-диагностический центр Тюменской области вернулся к обычному графику приема пациентов. «Красная зона» в учреждении закрыта, проведена тотальная дезинфекция. О том, через что пришлось пройти врачам и пациентам напоминает надпись над главным входом: «Мы боролись с COVID-19 с первых дней пандемии. На счету у наших медиков – тысячи спасённых жизней».

КТ-центр на базе МКДЦ был открыт 21 апреля 2020 года, в декабре здесь заработал круглосуточный амбулаторный центр диагностики и лечения коронавирусной инфекции для обследования пациентов с подозрением на COVID-19 и выбора тактики лечения больных с подтверждённым диагнозом.

«С апреля по декабрь 2020 года в КТ-центре прошли обследование около 19 500 человек. Амбулаторный центр завершил свою работу в апреле 2021 года. С декабря 2020-го медицинскую помощь в нём получили почти 8 000 человек. Около 93 процентов пациентов было назначено амбулаторное лечение, примерно семь процентов больных были госпитализированы. Кроме того, врачи амбулаторного центра совершили более 15 выездов в моноинфекционные госпитали для осмотра пациентов, корректировки их лечения и при наличии показаний – проведения УЗИ на базе ГАУЗ ТО «МКДЦ», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Всего за время функционирования КТ-центра и амбулаторного центра было выполнено более 29 300 исследований.