Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая траур по жертвам стрелка

Траурный день объявлен в Татарстане 12 мая: об этом сказал президент республики Рустам Минниханов. Напомним, что сегодня в одной из гимназий города произошла трагедия: по школьникам открыли стрельбу из автоматов. Разные источники сообщают разные данные о жертвах — как минимум восемь человек погибли, еще 20 ранены.

Стрелок задержан, личность его установлена — это некий Ильназ Галявиев, в дате рождения которого уже нашли трагический символизм: он родился 11 сентября 2001 года.

Родители спешно забирают детей из других школ и детских садов: ранее в мессенджерах распространили информацию о том, что стрельба была и в других школах. За распространение фейковой информации уже задержано два человека.

На месте трагедии корреспондент казанского издания «Бизнес Онлайн» заметил снайперов. Территория гимназии 175, где произошла стрельба, оцеплена.