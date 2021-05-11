«Школьный стрелок» в Казани предупредил о готовящемся преступлении в своем телеграм-канале

Стрелок из Казани, убивший несколько учеников в гимназии 175, оставлял предупреждение о готовящемся преступлении в своем телеграм-канале: «Сегодня убью огромное количество биомусора…»

Увидели его, правда, всего четыре человека: столько было подписчиков.

Исходя из сообщения, ясно было, что его автор планирует после преступления добровольно уйти из жизни.

Напомним, что сегодня в один из казанских лицеев пришел парень с огнестрельным оружием, открывший огонь по вахтерше и прошедший далее в помещение.

«Мы сидели на третьем этаже, у нас шел урок истории. Вдруг на середине урока директриса начинает кричать в микрофон на вахте, чтобы все закрылись в кабинетах и никому не открывали, — рассказывает один из очевидцев, его слова приводит Readovka. — Классная руководительница быстро закрыла кабинет и буквально секунд через пять прогремел большой взрыв. То ли на первом, то ли на втором этаже. Мы сгруппировались в конце класса, никому не открывали дверь, но в нее ломились – были слышны выстрелы, удары по двери, как будто кто-то пытался ее выбить. Через какое-то время мы услышали, как поднимается ОМОН, замдиректора закричала, чтоб мы открыли. Зашли пожарники и вывели нас».

Как передает корреспондент siapress.ru из Казани, руководство всех местных школ и детских садов в срочном порядке обзванивает родителей и просит забрать детей из учреждений, поскольку опасается повторения трагедии. В городе введен режим контртеррористической операции.

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