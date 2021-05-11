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​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять

«Школьный стрелок» в Казани предупредил о готовящемся преступлении в своем телеграм-канале

​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять
Фото: Бизнес Онлайн

Стрелок из Казани, убивший несколько учеников в гимназии 175, оставлял предупреждение о готовящемся преступлении в своем телеграм-канале: «Сегодня убью огромное количество биомусора…»

Увидели его, правда, всего четыре человека: столько было подписчиков.

Исходя из сообщения, ясно было, что его автор планирует после преступления добровольно уйти из жизни.

Напомним, что сегодня в один из казанских лицеев пришел парень с огнестрельным оружием, открывший огонь по вахтерше и прошедший далее в помещение.

«Мы сидели на третьем этаже, у нас шел урок истории. Вдруг на середине урока директриса начинает кричать в микрофон на вахте, чтобы все закрылись в кабинетах и никому не открывали, — рассказывает один из очевидцев, его слова приводит Readovka. — Классная руководительница быстро закрыла кабинет и буквально секунд через пять прогремел большой взрыв. То ли на первом, то ли на втором этаже. Мы сгруппировались в конце класса, никому не открывали дверь, но в нее ломились – были слышны выстрелы, удары по двери, как будто кто-то пытался ее выбить. Через какое-то время мы услышали, как поднимается ОМОН, замдиректора закричала, чтоб мы открыли. Зашли пожарники и вывели нас».

Как передает корреспондент siapress.ru из Казани, руководство всех местных школ и детских садов в срочном порядке обзванивает родителей и просит забрать детей из учреждений, поскольку опасается повторения трагедии. В городе введен режим контртеррористической операции.

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11 мая в 13:33, просмотров: 5876, комментариев: 6
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
11 мая в 20:22
«Биомусор», это конкретно из риторики навальнят, которых на СИА-ПРЕСС поддерживают.

Зайдите в любую группу Навального и в комментариях его сторонников вы неоднократно увидите это определение в отношении россиян – биомусор.

Это животное, убившее детей – навальненок.
Mobii Сергей Б
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11 мая в 20:57
Ложь.
Сиа забаньте лжеца
Сергей Б Mobii
не нравится
11 мая в 21:30
Конечно, забаньте лжеца, для вас навальнят недоумков всякий кто не с вами тот лжец и биомусор подлежащий уничтожению.
Сергей Б Mobii
не нравится
11 мая в 22:27
Ты что навальненок разве не в курсе что в сетях Навального активно поддерживают укр. националисты, взращивая из таких как ты недоумков таких ублюдков террористов как убийца в Казани?
sst
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11 мая в 23:10
сб пожизненный бан...пусть бабушкам у подъезда свои фантазии рассказывает....
Mobii Сергей Б
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11 мая в 23:12
Што ты несешь, алкоголик? Какие националисты??


То есть буквально чувак купил медкомиссию, росгвардия не проверила выдавая разрешение, руководство казани смухлевало на охране школы, центр Э проворонил чувака в соцсетях, но виноват навальный и укры националисты??? Ты в своем уме?
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