Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа

Нефтяных запасов в России при текущей добыче хватит на 59 лет. При этом резерв голубого топлива в стране рассчитан на 103 года. Об этом РБК сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Он также добавил, что необходимо развивать геологоразведку.

«Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды», — сказал Козлов в интервью газете РБК.

Он также отметил, что возникают определенные трудности с удерживанием себестоимости разработки трудноизвлекаемой нефти: «Нас подпирает стоимость конечного продукта. Наши иностранные партнеры не дают возможности применять определенные технологии».

Однако подчеркивается, что разработка технологий ведет к развитию нефтесервиса и способствует созданию новых рабочих мест не только в добыче, но и в переработке, и в других областях.