Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Тюменской области

В лесах Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации. Такой решение принято по итогам заседания оперативного штаба из-за пожаров. Постановление подписал губернатор Александр Моор.

«Зоны чрезвычайной ситуации устанавливаются в границах лесов Тюменской области, территории населенных пунктов в них не входят», - подчеркивается в официальном сообщении на сайте регионального правительства.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах назначена замгубернатора Тюменской области Лариса Теплоухова. К ликвидации ЧС в лесах будут привлечены органы управления и силы территориальной подсистемы Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сегодня пожары тушат более тысячи человек, используется 228 единиц техники. Привлечены сотрудники парашютно-десантной службы ХМАО-Югры, Свердловской области, аварийно-спасательной службы ЯНАО и ФГУ «Авиалесоохрана».

Важно помнить, что въезд в леса и их посещение под запретом для всех, кроме тех, кто тушит огонь.