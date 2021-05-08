Список безвизовых стран для туристов из России 2021 году

До 31 октября этого года россияне могут снова въезжать в Черногорию без виз. И, что более интересно, правительство балканского государства отменило необходимость наличия на руках отрицательного теста на ковид.

Кстати, решение вновь пропускать наших соотечественников в качестве туристов через свои границы также приняли в Албании. Правда там безвизовый срок продлен до конца года – до 31 декабря, но с наличием на руках отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Запрет на путешествия в это государство действовало с октября 2020 года из-за пандемии.

Если не в Черногорию и Албанию, то куда? (безвизовые страны для россиян)

До 14 дней – Бахрейн.

До 28 дней – Барбадос.

До 30 дней – Босния и Герцеговина, Сербия, Египет, Сейшелы, Мальдивы, Шри-Ланка, Таиланд, Иордания, Казахстан, Киргизия, Белиз.

До 60 дней – Узбекистан, Турция (чартерные рейсы из России приостановлены до 1 июня), Доминиканская Республика, Кабо-Верде.

До 90 дней – Албания, Северная Македония, Черногория, ОАЭ, Марокко, Танзания (рейсы из России приостановлены до 1 июня), Молдова, Тунис, Куба, Венесуэла, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Сальвадор, Чили, Эквадор, ЮАР, Зимбабве, Кения, Уганда, Эфиопия.

До 150 дней – Непал.

До 180 дней – Мексика, Армения.

До 1 года – Грузия.

Без ограничений – Белоруссия.