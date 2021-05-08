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​Сергей Ольхов: «Львиную долю бюджета мы тратим на переезды»

БК «Университет-Югра» продлил контракт с двумя игроками

​Сергей Ольхов: «Львиную долю бюджета мы тратим на переезды»
Фото vk.com/bk_surgut

Баскетбольный клуб «Университет-Югра» продлил контракты с центровым Никитой Ивановым и защитником Максимом Числовым. Оба спортсмена провели в сургутской команде по одному сезону. При этом 28-летний кандидат в мастера спорта Числов половину сезона выступал за цвета ижевского «Купол-Родники». 29-летний Иванов же весь игровой год провел в составе «студентов», набрав в общей сложности 251 очко.


Никита Иванов


Маским Числов

Сезон сургутяне закончили на 12 месте из 14 в «Суперлиге». Далеко не первый год «Университет» болтается внизу турнирной таблицы. Генеральный директор клуба Сергей Ольхов видит проблему в том числе в скромном финансировании: «Как и сибирские, восточные команды, львиную долю бюджета тратим на переезды. Вы посмотрите, что с ценами на билеты? Они подскочили намного выше уровня инфляции. И тоже из-за ковида. Заграницу закрыли, авиакомпании отбивают затраты на внутренних направлениях».

Разумеется, профессиональный спорт требует профессиональных зарплат. Тем более, когда популяризацией занимаются легионеры. Люди всегда с любопытством приходят посмотреть на игру иностранцев. Сургутяне – не самый искушенный в этом плане народ. Сегодня за местный клуб вступают серб Никола Лепоевич (правда по количеству сезонов, проведенных в Сургуте, – 10 – он уже как свой) и американец Ханна Суприм Шакур.

Все еще главный тренер Серегей Ольхов отмечает, что и сам был приезжим, но разделил свою судьбу в Сургутом и ему очень хочется, чтобы к команде было достойное отношение, поддержка.

«Мы когда-то давно приехали сюда на три года, а остались на всю жизнь. К чему тогда все эти победы и рекорды, которые мы завоевывали, и прославляли наш округ. И в конечном итоге, что мы оставим подрастающему поколению, детям, внукам, всем неравнодушным людям и болельщикам, которые поддерживали и переживали за нас, за наших спортсменов?», - делится своими размышлениями человек-локомотив сургутского баскетбола на официальном сайте «Университета-Югры».


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Сегодня в 09:30, просмотров: 128, комментариев: 0
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