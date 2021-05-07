Тобольчанка жила с кистой размером с футбольный мяч

В Тобольске врачи Областной больницы №3 удалили пациентке кисту размером с футбольный мяч. Уникальная операция длилась более полутора часов.

«Хирургическое лечение проводилось командой медперсонала и двумя врачами-гинекологами, чей огромный клинический опыт позволил добиться положительного результата. Опухоль была успешно удалена и сейчас состоянию здоровью пациентки ничего не угрожает. Она уже переведена на амбулаторное наблюдение», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Интересно, что женщину доставили в больницу на «скорой» с жалобами на сильную боль в животе. Гинекологи отмечают, такие пациенты в течение порой нескольких десятков лет ни разу не проходили периодический медосмотр и не посещали гинеколога.

«Практически всегда в запущенных случаях пациенты не обращаются к врачам до тех пор, пока киста не начнёт причинять значительный дискомфорт. Специалисты настоятельно рекомендуют женщинам проходить УЗИ брюшной полости не менее одного раза в год и периодически наблюдаться у врача-гинеколога», - добавили в департаменте.

Ранее врачи Областной больницы №3 уже удаляли образования размером в два-три раза больше.