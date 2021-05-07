В Тюменской области выбрали лучшие культурные проекты

В Тюменской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Дом культуры. Новый формат». За звание лучших в стране будут бороться два онлайн и два офлайн события.

«Наивысшую оценку региональных экспертов получили цикл национальных видеоуроков «Одна общая Победа», посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дворца национальных культур «Строитель», интернет-проект «Академия вечеринок «Я МОГУ!» Центра культуры и творчества «Тюмень», ежегодный фестиваль уличного танца «MEGA BATTLE» Ишимского городского культурного центра и детский город профессий «ДелоГрад» Центра культуры и досуга Викуловского района», - рассказали в пресс-службе департамента культуры региона.

Именно эти проекты примут участие во втором туре. Победители итогового этапа конкурса получат денежное поощрение и диплом I, II или III степени.

Стоит отметить, что учредителями конкурса «Дом культуры. Новый формат» выступают департамент регионального развития и приоритетных проектов министерства культуры Российской Федерации, ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова». Основная цель мероприятия - выявление и поощрение лучших практик в учреждениях культурно-досугового типа.