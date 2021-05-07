Региональный центр активного долголетия присоединился к всероссийской акции ко Дню Победы

В Региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации проходит Всероссийский флешмоб «Окна Победы». Пожилые тюменцы вырезали патриотические символы мира, раскрашивая их разноцветными карандашами и фломастерами, создавая целые художественные композиции.

«В отделении по профилактике возрастных изменений и психологической помощи, где каждый пенсионер города может найти себе занятие по душе, бабушки и дедушки дружной командой также проявили фантазию. В рамках ежедневных занятий под чутким руководством специалистов-наставников они пускали в ход приемы творческого обращения с бумагой и картоном, используя гуашь, краски, аппликации, наклейки и не только. Теперь, благодаря стараниям подопечных старшего возраста на окнах центра и его филиалов парят бумажные голуби, летят клином журавли, несет вахту боец советской армии, цветут багряные гвоздики и «горит» Вечный огонь. В этом и есть цель акции – создать атмосферу торжества, ощутить единение с миллионами людей по всей стране, которые своими синхронными действиями говорят героям: «Спасибо!», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

К патриотическому флешмобу могут присоединиться все желающие. Правила просты: нарисовать, создать своими руками или распечатать тематические изображения и разместить их на окнах и опубликовать фото в социальных сетях под хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. Подробнее - на сайте регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации или на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».