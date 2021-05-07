Тюменцев обучат защищаться от мошенников в Сети

В среду, 12 мая, на онлайн-площадке «Точки кипения — Тюмень» состоится семинар «Защитите личные данные в интернете». Участники узнают, как обезопасить свои персональные данные в сети интернет и не стать жертвой мошенников. Спикером выступит руководитель направления по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

«Мероприятие будет полезно как детям, так и взрослым, - подчеркнули в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области. - Знания по защите своих данных в сети Интернет являются важной частью цифровой грамотности. В регионе формированием необходимых цифровых навыков у населения занимается департамент информатизации Тюменской области в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Зарегистрироваться на онлайн-семинар можно по ссылке.