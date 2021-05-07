16+
Логотип Сиапресс
USD  74,1373   EUR  89,5060  

Новости

Больше новостей
Блокировка Facebook, Twitter и YouTube в России возможна?
Комментировать
0
Как вы относитесь к ВИЧ-положительным людям?
Комментировать
0
Какие передачи вы смотрите по ТВ?
Комментировать
0
Следует ли часть бюджета на ремонт дорог перераспределить на ремонт дворовых проездов?

Да 64.2%

Нет 27.8%

Не знаю 8%

Всего голосов: 162

Комментировать
0
У вас есть дача?

Да 28.8%

Нет, но хочу приобрести 15.3%

Нет, и не хочу приобретать 55.8%

Всего голосов: 163

Комментировать
0
Больше опросов

Тюменская «Точка кипения» приглашает на онлайн-семинар по защите личных данных в интернете

Тюменцев обучат защищаться от мошенников в Сети

Тюменская «Точка кипения» приглашает на онлайн-семинар по защите личных данных в интернете

В среду, 12 мая, на онлайн-площадке «Точки кипения — Тюмень» состоится семинар «Защитите личные данные в интернете». Участники узнают, как обезопасить свои персональные данные в сети интернет и не стать жертвой мошенников. Спикером выступит руководитель направления по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

«Мероприятие будет полезно как детям, так и взрослым, - подчеркнули в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области. - Знания по защите своих данных в сети Интернет являются важной частью цифровой грамотности. В регионе формированием необходимых цифровых навыков у населения занимается департамент информатизации Тюменской области в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Зарегистрироваться на онлайн-семинар можно по ссылке.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:40, просмотров: 170, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На Радоницу в Нижневартовске запустят бесплатные автобусы до кладбища 1121
  2. ​Май-баловник обдует сургутян ветрами 1061
  3. ​В сургутском аэропорту мужчина пытался сдвинуть самолет 927
  4. ​В Сургуте эвакуировали посетителей «Ауры» 916
  5. ​«Чекист» Авдеев украл у югорчанина два миллиона рублей 856
  6. ​«Ребенок войны» в Нижневартовске выпал из окна и разбился насмерть 806
  7. ​Под Волгоградом мужчина и подросток погибли, подорвавшись на снаряде времен войны 766
  8. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 636
  9. ​В Сургутском районе появится новая зона притяжения туристов 607
  10. ​Пенсионер погиб в автокатастрофе на югорской трассе 590
  1. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 4325
  2. ​Майские в онлайне. Как сургутяне отметят праздники? 4116
  3. ​Готовим тазики! Стал известен график отключения горячей воды в Сургуте 4110
  4. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 3544
  5. ​Ледоход ждут в Нижневартовске сегодня вечером 3323
  6. ​Вартовчанка пыталась откупиться за убийство, совершенное дочерью 3118
  7. ​Тамара Лычкатая обратилась в прокуратуру в связи со своим увольнением из Сургутского театра 3028
  8. Татьяна Мойсиюк: «Здоровый партнер может не заражаться от ВИЧ-положительного партнера, они могут иметь здоровых детей» 2862
  9. ​Аэропорт Нижневартовска потерял треть пассажиров 2604
  10. ​«Чувашия для чувашей, что ли?» Жириновский предложил новое административное деление России 2594
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 21701
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 19512
  3. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 17953
  4. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14923
  5. ​А у меня коты! 10971
  6. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8950
  7. Народный человек 8473
  8. Столкновение легковушки с грузовиком в Нефтеюганском районе стало фатальным для двух мужчин 8104
  9. ​В Сургуте задержали беглого преступника после того, как он выстрелил в коллегу 7470
  10. ​На Привокзальной в Сургуте сгорело сразу пять машин 7138

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика