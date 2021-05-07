На территории тюменской школы появился памятный знак участникам ВОВ и труженикам тыла

На территории средней образовательной школы № 9 Тюмени состоялось торжественное открытие памятного знака участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла микрорайона Парфеново.

«Инициаторами изготовления обновлённого памятного знака погибшим в годы Великой Отечественной войны выступили жители микрорайона Парфеново города Тюмени (в годы войны — Ново-Юртовский сельский Совет), обратившиеся с предложением об оказании помощи в замене старого памятника в общественную организацию «Ветераны Пограничники Тюменской области». Организация при поддержке правительства Тюменской области и администрации Тюмени воплотила проект в жизнь. В граните выбиты фамилии героев, не вернувшихся с войны, героев, которые с Победой вернулись домой, и жителей, которые своим самоотверженным трудом приближали Победу», - рассказали в пресс-службе комитета по делам национальностей Тюменской области.

В церемонии приняли участие ученики МАОУ «СОШ №9», старейшие жители микрорайона Парфеново, члены организации «Ветераны Пограничники Тюменской области». Почетное право открыть памятник землякам, участникам ВОВ и труженикам тыла было предоставлено главе города Тюмени Руслану Кухаруку, депутату Государственной думы РФ Николаю Брыкину, жительнице микрорайона Парфеново Фарихе Мавлютовой, председателю правления ОО «Ветераны Пограничники Тюменской области» Нуртдину Ибрагимову.