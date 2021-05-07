Тюменская область принимает участие в проект «Мечтая со мной» и исполняет мечты ветеранов ВОВ

В Тюменской области второй год подряд в рамках всероссийского проекта «Мечтай со мной» проходит акция «Мечты победителей». За это время исполнены желания более 40 ветеранов Великой Отечественной войны.

«В основном желания тюменских ветеранов связаны с посещением концертов и праздничных мероприятий, встречами с родственниками и односельчанами, посещением бывших мест работы, чтобы познакомиться с современными условиями. Все мероприятия проходят с соблюдением необходимых мер безопасности», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Так, труженик тыла из Сладковского района 91-летний Григорий Андреевич Чахов мечтал исполнить песню «Волховская застольная» для жителей Сладковского района и сделал это. Труженик тыла Виктор Васильевич Васильев из Ялуторовска побывал на родном предприятии «Ялуторовские районные электрические сети», встретился с молодым поколением, ознакомился с новыми технологиями и оборудованием. 97-летний труженик тыла Василиса Филипповна Кувыкина день рождения отметила с односельчанами из села Калмакское Армизонского района, в котором она родилась.

Исполнение желаний ветеранов продолжается.