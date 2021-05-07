Россиянке назвали профессии с несправедливо маленькими зарплатами

Получают меньше, чем должны получать в России учителя, врачи и ученые: таковы результаты исследования, которое провел сервис по поиску персонала «Работа.ру».

Так, 64 процента среди преподавателей заявили о том, что их труд недооценивают. Среди врачей таких респондентов набралось 58 процентов, среди ученых — 36 процентов.

На вопрос, сколько в среднем должны получать эти работники, участники опроса ответили так: педагоги — около 120 тысяч рублей в месяц, медики — 122 тысячи, научные работники — 130 тысяч рублей.

Также, по мнению трети всех опрошенных, несправедливо маленькую зарплату получают спасатели и пожарные. Четверть радеет за шахтеров и инженеров, пятая часть всех участников также назвала разнорабочих. Самую высокую зарплату, по мнению опрошенных, достойны получать шахтеры, а вот о том, чтобы повысить оплату чиновников, заявил только один процент от всех респондентов.