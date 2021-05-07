Врач рассказал, что делать с постковидным синдромом

Люди часто сталкиваются с последствиями перенесенного коронавируса. Как проявляет себя постковидный синдром, и как с ним бороться, в интервью радио Sputnik рассказал токсиколог, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Во-первых, подчеркивает врач, явления, связанные с уже перенесенным коронавирусом, встречаются у 25-70% переболевших. «При этом у человека остается порядка двух десятков самых разнообразных симптомов, которые формируются в постковидный синдром, — поясняет врач. — В том числе он выражается в усталости, выраженной слабости, когда энергия внезапно заканчивается».

Важно, по слова эксперта, восстанавливаться после болезни постепенно, а не возвращаться к привычным физическим нагрузкам – последние, вероятно, будут не под силу. «Начните с пеших прогулок, причем небольших: 500 метров, 1000 метров, максимум три километра», – объясняет терапевт. Притом, по его словам, важно, чтобы во время прогулок рядом был еще человек, так как при постковидном синдроме силы оставляют внезапно и непредсказуемо.

Далее врач посоветовал упражнение, которое поможет восстановить легкие после перенесенного коронавируса: «Находим любой прямоугольный предмет, например, картину на стене или окно, и начинаем пробегать по периметру глазами. На короткой части прямоугольника делаем вдох, на длинной части делаем выдох. У нас получается соотношение примерно один к двум: длина вдоха – единица, длина выдоха – две единицы».