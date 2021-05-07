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Шоу «Холостяк по-американски»: Билл Гейтс разводится

Билл Гейтс уходит от жены и планирует затеять самый дорогой развод в истории

Шоу «Холостяк по-американски»: Билл Гейтс разводится
Фото: fb.ru

Спустя 27 лет совместной жизни создатель компании Microsoft Билл Гейтс подал на развод со своей супругой Мелиндой. За время, проведенное в браке, Гейтс воспитали двух дочерей и сына.

Как уже давно принято в звездной среде, о расставании пара сообщила в Twitter, опубликовав одинаковые сообщения: «После долгих размышлений и упорной работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. За последние 27 лет мы вырастили троих потрясающих детей и основали благотворительный фонд, который помогает людям всего мира быть более здоровыми и продуктивными. Мы оба по-прежнему верим в нашу миссию и продолжим вместе работать в фонде, но мы больше не верим, что можем продолжать расти как пара. Мы просим приватности для нашей семьи, так как для нас начинается новая жизнь».

Учитывая положение миллиардера в топе бизнесменов планеты, предстоящий развод может стать самым дорогим в истории. Сегодня Билл Гейтс занимает 4 строчку в списке самых богатых людей в мире, по версии журнала Forbes его состояние оценивается примерно в 130 млрд долларов.


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Сегодня в 13:48, просмотров: 245, комментариев: 0
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