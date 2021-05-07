Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовать соперников из КПРФ и «Справедливой России»

Главу КПРФ Геннадия Зюганова, сопредседателей «Справедливой России» Сергея Миронова и Захара Прилепина — за решетку! С таким заявлением накануне выступил либерал-демократ Владимир Жириновский в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым».

«Эшелонами в Сибирь! Запретить левые партии, слова «коммунизм» и «социализм», — бушевал глава ЛДПР: по его словам, это покажет левым партиям, что «мы еще жестче, чем они».

Отметим, что ненависть ЛДПР к коммунистам — не новость. В прошлом году, например, Жириновский предлагал арестовывать тех, кто 22 апреля устроит акцию у мавзолея в честь 150-летия вождя мирового пролетариата. Тогда, правда, у Владимира Вольфовича был более весомый повод для выступления: по его словам, празднующие круглую дату нарушают режим самоизоляции.