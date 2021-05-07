16+
Логотип Сиапресс
USD  74,5770   EUR  89,6788  

Новости

Больше новостей
Блокировка Facebook, Twitter и YouTube в России возможна?
Комментировать
0
Как вы относитесь к ВИЧ-положительным людям?
Комментировать
0
Какие передачи вы смотрите по ТВ?
Комментировать
0
Следует ли часть бюджета на ремонт дорог перераспределить на ремонт дворовых проездов?

Да 64.2%

Нет 27.8%

Не знаю 8%

Всего голосов: 162

Комментировать
0
У вас есть дача?

Да 28.8%

Нет, но хочу приобрести 15.3%

Нет, и не хочу приобретать 55.8%

Всего голосов: 163

Комментировать
0
Планируете ли вы на пенсии оставаться жить в Югре?

Да 32.4%

Нет 48.9%

Не знаю 16.5%

Живу в другом регионе 2.2%

Всего голосов: 182

Комментировать
0
Больше опросов

​Халява кончается? Ставки по ипотеке в России вновь поползли вверх

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

​Халява кончается? Ставки по ипотеке в России вновь поползли вверх
Фото: pixabay.com

Ставки по ипотеке в крупнейшем банке страны начали расти: как передают «Ведомости», Сбербанк увеличил их на 0,4 процентных пункта — с 7,3 процента годовых до 7,7 процента. Также увеличилась ставка на недвижимость в новостройках — до восьми процентов.

В банке связали рост ставки по ипотеке с повышением ключевой ставки Центробанка: «Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями».

При этом изменения не затронули программу льготной ипотеки, которая была запущена в апреле 2020 года и продлилась в 2021-м: по-прежнему в рамках этой программы можно взять жилье по фиксированной ставке 5,75 процента годовых на весь период кредитования.

Напомним, что ключевая ставка Банка России после того, как в июле 2020 года установилась на минимальном историческом уровне в 4,25 процента годовых, в марте 2021 года начала рост — увеличилась на 0,25 процентных пункта. 23 апреля регулятор еще раз увеличил показатель — теперь на 0,5 процентных пункта.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 11:09, просмотров: 202, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Евгений Марков: «Владимир Вольфович не грустит: он сосредоточен!» // ВИДЕО, ТЕКСТ 2076
  2. ​Подача заявок на «Бессмертный полк» заканчивается совсем скоро. Рассказываем, как присоединиться к акции 1967
  3. ​Поезд Победы прибудет на станцию Сургут 15 мая 1135
  4. ​Сургут обогнал Ханты-Мансийск и Нижневартовск по количеству алкоточек 852
  5. ​На Радоницу в Нижневартовске запустят бесплатные автобусы до кладбища 851
  6. ​Сургутским ветеранам вручили подарки от властей города 819
  7. ​Каникулы «по-взрослому» 809
  8. ​В сургутском аэропорту мужчина пытался сдвинуть самолет 777
  9. ​Май-баловник обдует сургутян ветрами 754
  10. ​В Сургуте эвакуировали посетителей «Ауры» 749
  1. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 4166
  2. ​Майские в онлайне. Как сургутяне отметят праздники? 4086
  3. ​Готовим тазики! Стал известен график отключения горячей воды в Сургуте 3443
  4. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 3378
  5. Без изменений: Богданов остается главным в Сургутнефтегазе 3293
  6. ​Ледоход ждут в Нижневартовске сегодня вечером 3142
  7. ​Тамара Лычкатая обратилась в прокуратуру в связи со своим увольнением из Сургутского театра 2981
  8. ​Вартовчанка пыталась откупиться за убийство, совершенное дочерью 2950
  9. Татьяна Мойсиюк: «Здоровый партнер может не заражаться от ВИЧ-положительного партнера, они могут иметь здоровых детей» 2792
  10. ​Аэропорт Нижневартовска потерял треть пассажиров 2593
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 21669
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 19479
  3. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 17832
  4. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14903
  5. ​А у меня коты! 10925
  6. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 9151
  7. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8931
  8. Народный человек 8458
  9. Столкновение легковушки с грузовиком в Нефтеюганском районе стало фатальным для двух мужчин 7934
  10. ​В Сургуте задержали беглого преступника после того, как он выстрелил в коллегу 7461

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика