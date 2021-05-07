Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Ставки по ипотеке в крупнейшем банке страны начали расти: как передают «Ведомости», Сбербанк увеличил их на 0,4 процентных пункта — с 7,3 процента годовых до 7,7 процента. Также увеличилась ставка на недвижимость в новостройках — до восьми процентов.

В банке связали рост ставки по ипотеке с повышением ключевой ставки Центробанка: «Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями».

При этом изменения не затронули программу льготной ипотеки, которая была запущена в апреле 2020 года и продлилась в 2021-м: по-прежнему в рамках этой программы можно взять жилье по фиксированной ставке 5,75 процента годовых на весь период кредитования.

Напомним, что ключевая ставка Банка России после того, как в июле 2020 года установилась на минимальном историческом уровне в 4,25 процента годовых, в марте 2021 года начала рост — увеличилась на 0,25 процентных пункта. 23 апреля регулятор еще раз увеличил показатель — теперь на 0,5 процентных пункта.