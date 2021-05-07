В Кремле связали длинные майские праздники со снижением заболеваемости коронавирусом

Решение продлить майские праздники себя оправдало: в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с вице-президентом Татьяной Голиковой.

«В целом, насколько я вижу, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается», — сказал президент, его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Параллельно, однако, отмечается снижение темпов вакцинации: глава государства распорядился скорректировать процесс.

Напомним, что указом Путина майские праздники превратились в каникулы с 1 по 11 мая — при этом в Кремле подчеркивают, что долгие выходные не станут традиционными: только в этом году.