В России меняется порядок оплаты больничных

До конца 2021 года все больничные станут электронными, а выплаты по ним проактивными. Это значит, что средства будут начисляться автоматически сразу после закрытия больничного листа или выхода в декрет. Соответствующий документ опубликован на сайте «Российской газеты». Никаких заявлений вскоре тоже писать не понадобится. Сейчас их оформляют, например, при получении выплаты по беременности и родам.

Такие изменения происходят в связи с переходом на «прямые выплаты». Так, с начала 2021 года пособия за период нетрудоспособности уже начисляются и переводятся Фондом социального страхования (ФСС). Но обращаются за ними работающие граждане пока через свою организацию. Вскоре из этой цепочки работодатель будет исключен.

На данный момент уже около 90% медучреждений перешли на электронную форму больничного. Завершиться переход должен до конца этого года.