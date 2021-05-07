Актеры Уилл Смит и Марк Уолберг показали свои фото без фотошопа

«Буду с вами честен: я в худшей в жизни форме», — так прокомментировал свое располневшее тело актер Уилл Смит, выложивший фотографию с животиком в инстаграм. По ней, кстати, видно, что артиста изменения в форме особо не тревожат: он, как обычно, весел и оптимистичен. Подписчики отметили, что несмотря на худшую форму, Смит все равно выглядит подтянутым, и послали ему лучи поддержки.

Фото: instagram.com/willsmith

Еще один актер также совершил «каминг-аут» следом: Марк Уолберг показал разницу между собой трехнедельной давности и собой же нынешним. Результат впечатляет: актер стремительно толстеет, в шутку благодаря в этом своего повара. Подписчики и тут не стали хейтить знаменитость, отметив, что с животом Уолберг выглядит счастливее. Часть проницательных подписчиков, однако, решила, что набор веса — неспроста, и заявила, что ждут новостей о новой роли, для которой актер старательно толстеет.

Фото: instagram.com/markwahlberg