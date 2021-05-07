Сборная России уступила сборной Канаде 3:5 на чемпионате мира по хоккею

Главный турнир мира среди хоккеистов-юниоров не принес национальной команде России победу. Подопечные Альберта Лещёва уступили в финале канадцам со счетом 3:5.

Последний раз золотые медали наши парни выигрывали еще в 2007 году. С тех пор хоккеисты-юниоры либо довольствовались серебром – в 2008, 2009, 2019, 2021 годах, либо бронзой в 2011 и 2017-м. В остальное время юниорская «красная машина» оставалась без спортивных регалий.

В минувшем матче в нашей команде голами отличились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников, Владимир Грудинин.

Кстати, вчера в студии СИА-ПРЕСС был хоккеист Александр Яремчук, который последние три сезона выступает за омский «Авангард», выигравший в конце апреля главный трофей КХХ – Кубок Гагарина.