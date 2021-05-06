В областном центре реабилитации инвалидов отметят День Победы

В областном центре реабилитации инвалидов в честь Дня Победы пройдет несколько памятных акций и праздничный концерт, сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

В канун праздника дети и взрослые, проходящие реабилитацию, присоединяться к акции «Окна Победы». Вместе со специалистами центра они уже украшают окна здания символичными рисунками и надписями. Кроме того, в течение недели сотрудники учреждения поздравляют ветеранов города Тюмени с Днем Победы по телефону, выражают им от лица всех горожан слова благодарности и признательности.

«12 мая в 11:00 на уличной площадке центра (ул. Уральская, 60) для всех желающих состоится праздничный концерт «Песни Великой Победы»!», в котором примут участие музыкальный дуэт Анжелики Таланцевой (почетный работник культуры и искусств Тюменской области) и Александра Цинько (заслуженный артист России), ансамбль «Созвездие мечты» детской школы искусств «Гармония» и коллектив «Трио-ретро». Вход свободный», - добавили в департаменте.