Выплаты на детей от 3 до 7 лет в Тюменской области выросли

В Тюменской области проиндексирован базовый размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Соответствующее постановление подписало правительство региона.

Теперь он составляет 5997,5 рубля. Причем, согласно постановлению, индексация произведена с 1 января, поэтому получателям выплаты автоматически начислена доплата: гражданам, которым выплата была назначена по заявлениям, поданным в 2020 году (в размере 5816 руб.), доплата составила 181 руб. 50 коп. за полный месяц 2021 года на каждого ребенка; гражданам, которым выплата была назначена по заявлениям, поданным в 2021 году (в размере 5978 руб.), доплата составила 19 руб. 50 коп. за полный месяц 2021 года на каждого ребенка.

«Общая сумма доплаты зависит от даты подачи заявления и количества детей, на которых оформлена выплата. Например, если гражданин подал заявление в 2020 году, размер доплаты, перечисленной в апреле, составляет 726 рублей на одного ребенка, 1452 рубля на двоих детей и так далее», - пояснили в пресс-службе департамента социального развития региона.

Подчеркивается также, что данная индексация не связана с перерасчетом размера выплаты (50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка), которая производится в заявительном порядке по поручению президента РФ.