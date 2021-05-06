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​В Тюменской области завершился отборочный этап IX чемпионата по компьютерной грамотности для людей старшего поколения

Пожилые тюменцы соревнуются в компьютерной грамотности на областном чемпионате

​В Тюменской области завершился отборочный этап IX чемпионата по компьютерной грамотности для людей старшего поколения
Фото: pixabay.com

Завершился отборочный этап IX областного чемпионата по компьютерной грамотности для людей старшего поколения. В нем приняли участие 93 жителя из 20 муниципальных образований региона.

«Участникам, кроме тестирования, было предложено два варианта творческого задания: подготовить эссе на тему «Наука и жизнь» или презентацию «История науки в лицах». В финал вышли 16 участников с наивысшим суммарным результатом. Работы, представленные для чемпионата, радуют своим уровнем исполнения. Все участники подошли с максимальной ответственностью к темам творческих заданий», - рассказали в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Финал чемпионата состоится 21 мая 2021 года в формате онлайн. Победители представят регион на XI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который состоится в июле 2021 года.

Стоит отметить, что чемпионат проводится в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».


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06 мая в 11:49, просмотров: 74, комментариев: 0
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