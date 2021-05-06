В Тюмени проходит благотворительная акция «Почтовая станция «Спасибо ветеранам!»

В Тюмени десятый год подряд проходит благотворительная акция «Почтовая станция «Спасибо ветеранам!». Принять участие в ней до 30 мая может любой желающий, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Возможные варианты участия:

- покупка и передача подарков через пункт приема по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123 (кабинет № 4, отдел по связям с общественностью, пн.-пт. 08:00–16:30);

- личное поздравление и вручение подарка (в присутствии специалиста центра или благотворительного фонда);

- зачисление целевого благотворительного пожертвования на счет Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» (реквизиты: ИНН: 7204195128; КПП: 720301001 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России г. Тюмень, р/сч. 40703810767100036764, БИК 047102651, к/сч. 30101810800000000651 (назначение платежа: благотворительное пожертвование, в графе «Получатель» необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение»);

- информационная поддержка проекта (размещение социальной рекламы о проекте на электронных информационных ресурсах, сайтах, страничках в социальных сетях).

В течение месяца волонтёры согревают сердца людей старшего возраста. Более 250 пожилых горожан уже получили из их рук праздничные продуктовые наборы, бытовые приборы и другие душевные посылки. «Спасибомобиль» продолжает курсировать по улицам города. Каждый день участники акции благодарят ветеранов и передают им свое спасибо за Победу. Добровольцы привозят посылки, строго соблюдая меры безопасности и профилактики коронавирусной инфекции», - отметили в департаменте.