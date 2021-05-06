Для многодетных жителей Тюмени и района подготовят 2,5 тысячи участков земли

Многодетные семьи Тюмени и Тюменского района смогут получить землю для строительства собственных домов в населенном пункте Большие Акияры. Здесь планируется сформировать более 2,5 тыс. участков, сообщает пресс-служба департамента имущественных отношений Тюменской области.

«Никогда мы еще не выделяли такого большого массива. Это район понравился многодетным семьям. В 2018 году мы уже выделяли земельные участки в Больших Акиярах», - отмечал ранее заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента имущественных отношений Андрей Киселев.

С 2011 года многодетным семьям Тюменской области предоставлено 9 179 участков, за 2021 год обладателями собственных земельных наделов стали 134 семьи региона. Кроме того, 229 семей воспользовались альтернативной социальной выплаты взамен участка. Ее минимальный размер для семьи с тремя детьми – 323 250 рублей (на семью с тремя детьми), доплата на четвертого и каждого последующего ребенка —64 650 рублей.

«В 18 муниципальных районах очередь многодетных семей закрыта на 95 процентов и выше. В целом по региону очередь обеспечена на 72 процента», - добавили в департаменте.