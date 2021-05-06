В Тюменской области зафиксирован рост промпроизводства на 7,8 процента

В первом квартале 2021 года индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Данные статистики опубликованы на сайте правительства региона.

«Промышленный рост – это, прежде всего, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, новые рабочие места, повышение благосостояния и качества жизни тюменцев. Мы продолжаем конструктивный диалог с предпринимательским сообществом, чтобы еще активнее и эффективнее поддерживать развитие тюменской промышленности», – отметил губернатор Александр Моор.

Рост обеспечили обрабатывающие производства (121,6%), производство химических веществ и химических продуктов (175,7%), бумаги и бумажных изделий (166,7%), мебели (144,6%), электрического оборудования (139,6%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (136,9%), резиновых и пластмассовых изделий (126,5%), ремонте и монтаже машин и оборудования (111,3%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (111,2%).