В Волгоградской области поисковики подорвались на снаряде времен ВОВ, погибли два человека

В четверг, 6 мая, под Волгоградом группа поисковиков подорвалась на снаряде времен Великой Отечественной войны. Погибли мужчина и 15-летний подросток, сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Трагедия произошла в 30 километрах от поселка Самофаловка Городищенского района. «По предварительным данным, погибшие в составе поискового отряда «Память» прибыли в Волгоградский регион из Оренбургской области. Во время мероприятий на высоте «Огуречная» с отметкой 154,2 произошла детонация боевого снаряда времен Великой Отечественной войны. В результате ЧП находившиеся в непосредственной близости 15-летний подросток и мужчина получили смертельные травмы», - рассказали в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

После случившегося губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров приостановил работу всех поисковых отрядов в регионе.