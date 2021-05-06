Кремль прокомментировал сообщения Bellingcat о новой работе Петрова и Боширова

Петров и Боширов не работают на Кремль — в нем нет подразделения спортивного питания: так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщения расследователя Христо Грозева, что разведчики получили повышение и работают теперь на Кремль.

«Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента», — рассказал Песков. Говоря о предполагаемой работе в администрации президента, он заявил: «Не думаю, в администрации нет подразделения, который занимается спортивным питанием».

Напомним, что Петров и Боширов в интервью RT заявляли, что работают в фитнес-индустрии и к истории с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля не имеют никакого отношения. Тем не менее, в Великобритании считают, что под этими именами скрываются разведчики ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.