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​Песков: В Кремле нет подразделения спортивного питания

Кремль прокомментировал сообщения Bellingcat о новой работе Петрова и Боширова

​Песков: В Кремле нет подразделения спортивного питания
Фото: glas.ru

Петров и Боширов не работают на Кремль — в нем нет подразделения спортивного питания: так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщения расследователя Христо Грозева, что разведчики получили повышение и работают теперь на Кремль.

«Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента», — рассказал Песков. Говоря о предполагаемой работе в администрации президента, он заявил: «Не думаю, в администрации нет подразделения, который занимается спортивным питанием».

Напомним, что Петров и Боширов в интервью RT заявляли, что работают в фитнес-индустрии и к истории с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля не имеют никакого отношения. Тем не менее, в Великобритании считают, что под этими именами скрываются разведчики ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.


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Сегодня в 16:26, просмотров: 186, комментариев: 0
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