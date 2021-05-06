Нефть марки Urals подорожала за год в 3,4 раза

Взрывной рост цен на нефть марки Urals в годовом выражении отмечает Минфин: по сравнению с апрелем 2020 года она поднялась в цене в 3,4 раза.

«Средняя цена на нефть марки Urals в апреле 2021 года сложилась в размере 62,5 доллара за баррель, что в 3,4 раза выше, чем в апреле 2020 года (18,22 доллара за баррель)», — сообщила пресс-служба министерства.

Отметим, что с началом эпидемии коронавируса стоимость Urals рухнула: так, средняя цена в январе-апреле 2020 года составляла порядка 41 доллара, а апреле же снизилась до 18 долларов.