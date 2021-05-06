Politico сообщило о вероятных странах, где пройдет встреча президентов Путина и Байдена

Личная встреча российского и американского президентов может состояться в Швейцарии, Финляндии или Австрии: эти страны считаются для обеих сторон нейтральными, потому что не входят в НАТО. Об этом накануне сообщило издание Politico, ссылаясь на свои источники среди американских аналитиков и экс-чиновников.

В дополнительном списке — Исландия, Чехия, Словения и Азербайджан.

Напомним, что о предполагаемой встрече Владимира Путина и Джо Байдена сообщалось ранее: в апреле американский лидер в телефонном разговоре с российским коллегой предложил встретиться и лично обсудить насущные проблемы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил тогда, что встреча может состояться летом этого года. Однако вслед за предложением США ввели новые экономические санкции против России, и Кремль назвал их враждебными шагами, мешающими анализировать предложение Байдена.