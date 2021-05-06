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​Батрутдинов показал пробы в роли Зайца в шоу «Маска»

Комик Тимур Батрутдинов рассказал о подготовке к шоу «Маска» в роли Зайца

​Батрутдинов показал пробы в роли Зайца в шоу «Маска»
Фото: instagram.com/timurbatrutdinov

Зайцем был Батрутдинов. Резидент Comedy Club, занявший четвертое место в шоу «Маска», показал в своем инстаграме пробы в программу и рассказал о своем скептицизме.

По словам Тимура Батрутдинова, на прослушивание в шоу он пришел, будучи скептически настроенным: он был уверен, что продюсеры его забракуют. Получилось все ровно наоборот: сомневающегося комика заставили поверить в свои силы.

«Мое первое прослушивание, представил Батрутдинов видеозапись в инстаграме. — Помню, я пришел на него с готовой фразой: «Я вам не подхожу, послушайте сами». На что мне ответили, талант не скроешь, даже если очень пытаешься. Подумал, троллят. Это было мое первое заблуждение на проекте. Так что, если вам на протяжении долгих лет говорят, что вы бездарность, вполне вероятно, вам просто не дают раскрыться. Окружайте себя людьми, которые верят в вас, и вы зацветете. Проверено лично на шоу «Маска».

Отметим, что будучи Зайцем, Батрутдинов исполнил на шоу хиты Элджея, Филиппа Киркорова, Niletto и группы «Жуки». При этом у поклонников не было сомнений в том, кто скрывается под заячьим костюмом: «С первого выпуска было понятно, что это вы. При этом каждый номер был настолько яркий, потрясающий», — только один из множества комментариев, полученных комиком.

Напомним, что во втором сезоне шоу «Маска» победителями стали Юлия Паршута, Юсиф Эйвазов и Jony.


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Сегодня в 10:55, просмотров: 474, комментариев: 0
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