Журналист Христо Грозев рассказал о судьбе Петрова и Боширова

Петров и Боширов — больше не шпионы: они здоровы и работают на Кремль в регионах. Об этом накануне сообщил журналист-расследователь Христо Грозев в интервью одному из чешских СМИ.

«Все, что я могу сказать, это то, что они здоровы и работают на госслужбе. Они получили новую работу, потому что они больше не могут работать шпионами», — сказал Грозев, перевод его слов приводит издание It’s My City.

Напомним, что предположительно под фамилиями Петров и Боширов скрываются сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, подозреваемые в организации отравления бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании. Сами они эту информацию опровергали, заявив, что оказались в Солсбери в момент отравления совершенно с иными целями — приехали туристами осматривать знаменитый местный собор