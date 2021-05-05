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​В Тюменской области сохраняют плановые показателю по вводу жилья

В этом году в Тюменской области уже построили 100 тысяч квадратов жилья

​В Тюменской области сохраняют плановые показателю по вводу жилья
Фото: admtyumen.ru

За первый квартал 2021 года в Тюменской области введено более 110 тысяч квадратных метров. При таких показателях в регионе к концу года достигнут цели национального проекта «Жилье и городская среда» по вводу 1 млн 560 тысяч «квадратов» жилья.

Начальник главного управления строительства региона Павел Перевалов отметил, что в регионе сохраняется позитивная тенденция по выдаче разрешений на строительство, застройщики готовы реализовывать новые проекты. «Это означает, что к концу года мы достигнем целевого показателя по вводу в 1 млн 560 тысяч квадратных метров жилья, установленный для Тюменской области национальным проектом «Жилье и городская среда», — подчеркнул он.


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05 мая в 11:27, просмотров: 102, комментариев: 0
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