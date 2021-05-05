В Тюменской области начинается программа обучения в рамках нацпроекта «Демография»

В Тюменской области начнет реализация программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках нацпроекта «Демография». Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали директор «Академии Ворлдскиллс Россия» Светлана Крайчинская, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров и директор Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Марина Галанина.

«Участниками программы станут граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; люди предпенсионного возраста и старше 50 лет; женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. Подать заявку на участие в обучении можно на портале «Работа в России», - сообщили в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона.

Ранее о необходимости поддержки россиян, находящихся в уязвимом положении на рынке труда, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.

«Агентство Ворлдскиллс Россия» в 2021 году должно подготовить свыше 56 тысяч россиян, не менее 42 тысяч из которых по итогам обучения должны трудоустроиться или стать самозанятыми.